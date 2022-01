Morgen plattdeutscher Gottesdienst

Engelbostel/Schulenburg. Auch dieses Mal schließt die Martinskirchengemeinde die Weihnachtszeit mit einem plattdeutschen Gottes-dienst ab. Am Sonntag, 9. Januar, feiern die Engelbosteler und Schulenburger um 18 Uhr „Lüttje Wiehnachten“. Ein letztes Mal wird der Weihnachtsbaum erstrahlen und „Oh du fröhliche“ angestimmt; die Strophen werden abwechselnd auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch gesungen. „Es gibt ein ausführliches Liedblatt mit allen Texten einschließlich Über-setzungen, dieses Mal sind wieder neu gedichtete Texte zu altbekannten Weihnachtsmelodien dabei“, kündigt Pastor Rainer Müller-Jödicke an. Der gebürtige Ostfriese gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit dem Engelbosteler Lektor Heiko Fienemann. Auf der Homepage www.martinskirchengemeinde.de können sich alle Teilnehmenden vorab anmelden, für den Zugang in die Kirche gelten dann 3-G-Regeln; während des Gottesdienstes sollen durchgehend Masken getragen werden.