Lukassek für Jellen

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat einen neuen Fußball-Trainer für sein U19-Bezirksligateam verpflichtet. Der 47-jährige Gerald Lukassek hat das Amt von Sven Jellen übernommen, der aus persönlichen Gründen aufgehört hat. Lukassek hat in der Vergangenheit unter anderem Basche United und den 1. FC Wunstorf trainiert, mit den Wunstorfern in der Saison 2017/18 die Meisterschaft in der Landesliga und den Cup der Region geholt. Bis Ende des vergangenen Jahres war Lukassek sportlicher Leiter beim TSV Barsinghausen.