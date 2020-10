Lunch am 11. November

Langenhagen. Zum Lunch am 11. November von 12 bis 14 Uhr lädt der Verein Coultour & Co. in das Restaurant Empire, Hoppegartenring 1, ein. Dieses Angebot ist gedacht für Freunde, Interessierte, Geschäftsleute, Vereinsaktive, Politiker, Neugierige,Engagierte, Begeisterte, Skeptiker, Kulturschaffende, Sportler, Kunstinteressierte, Naturfreunde, Privatpersonen, die in entspannter Atmosphäre untereinander ins Gespräch kommen können.