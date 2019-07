Lust auf Doppelkopf?

Kaltenweide (ok). Bock, Hochzeit oder Schweinchen – wer hat Lust auf eine Partie Doppelkopf? Der Verein Bürger für Kaltenweide veranstaltet ab April regelmäßig einen Doppelkopf-Spieleabend. Los geht es am Montag, 19. August, im Dorfgemeinschaftshaus Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße um 19 Uhr. Jeder ist willkommen, und es können auch andere Brett- und Kartenspiele mitgebracht werden. Die Folgetermine steht auch fest:16. September, 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember. Jeweils der dritte Montag im Monat. Nähere Infos, auch zur Anmeldung, unter www.buerger-fuer-kaltenweide.de.