Märchenhaft

Krähenwinkel. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Weihnachtsfeier in das Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel für Montag, 9. Dezember, um 15 Uhr ein. Es steht auf ein Vortrag von Karin Hieronimus mit dem Titel "Märchenhafte Weihnachtsfeier" auf dem Programm. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interessierte Frauen können sich bitte an Renate Moderow unter der Telefonnummer (0511) 74 27 48 wenden.