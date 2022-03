Mahnwache für den Frieden

Mittwoch, 2. März, um 17.30 Uhr im Rathaus-Innenhof

Langenhagen. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schockiert Menschen in ganz Europa. Vor diesem Hintergrund rufen die Stadt Langenhagen und der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen für Mittwoch, 2. März, um 17.30 Uhr zu einer gemeinsamen Mahnwache unter dem Titel „Frieden für die Ukraine“ im Rathaus-Innenhof auf.„Nach wie vor sind die Ereignisse in der Ukraine besorgniserregend. In Anbetracht eines Krieges mitten in Europa ist jedes Zeichen für ein gewaltfreies Miteinander enorm wichtig. Daher bitte ich alle, sich dieser Mahnwache anzuschließen und gemeinsam für den Frieden einzustehen“, lädt Bürgermeister Mirko Heuer die Langenhagenerinnen und Langenhagener ein. „In all unserer Sprachlosigkeit wollen wir auch im Gebet nach gemeinsamen Worten suchen und wie Menschen auf der ganzen Welt unsere Ängste und unsere Hoffnung auf Frieden vor Gott bringen“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke, stellvertretender Superintendent im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen.Bürgermeister Mirko Heuer, die Langenhagener Pastoren Falk Wook, Torsten Kröncke und Frank Foerster sowie Andra Eder, Vertreterin des Integrationsbeirates, werden zu den Anwesenden sprechen und im Anschluss Kerzen entzünden. Die Mahnwache wird musikalisch von der Musikschule der Stadt Langenhagen begleitet. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Vorschriften und Abstandsregelungen. Während der Mahnwache ist das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben.