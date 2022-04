Maibaum

Kaltenweide. Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause stellt der Trecker-Club Kaltenweide in diesem Jahr am Sonntag, 1. Mai, um 11 Uhr wieder seinen Maibaum auf.

Veranstaltungsort ist der Maibaumplatz in Kaltenweide gegenüber der Kananoher Straße 43.

Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt und musikalische Unterstützung gibt es vom YSO des Schützenvereins Kaltenweide.

Der Tecker-Club hofft aus gutes Wetter und freut sich über zahlreiche Teilnehmer aus nah und fern.