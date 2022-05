Maibockfest

Godshorn. Der Ortsbürgermeister von Godshorn, Tim Wook, und der Godshorner Ortsrat laden in diesem Jahr alle Godshorner herzlich zur Neuauflage des traditionsreichen Maibockfestes ein. Stattfinden wird das Fest am Freitag, 20. Mai, um 17 Uhr auf dem Außengelände der Gaststätte Treffpunkt beim Dorfgemeinschaftshaus Godshorn am Spielplatzweg 20.

Es werden das bekannte Maibockbier, Getränke, gutes vom Grill, Salate und Pommes zum Selbstkostenpreis angeboten. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Band Jerimias und Penny Simms begleitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Regionspräsident Steffen Krach hat seine Teilnahme und ein Grußwort zugesagt.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Unterbringung von Geflüchteten im Dorfgemeinschaftshaus hat man sich in diesem Jahr dazu entschieden, dass traditionsreiche Maibockschießen neuaufzulegen und auf das Schießen zu verzichten.

Ortsbürgermeister Tim Wook freut sich, dass es jetzt wieder losgeht: „Das Maibockschießen hat in Godshorn Tradition. Nach zweijähriger Zwangspause starten wir nun mit einem neuen Konzept und öffnen das Fest für alle Bürgerinnen und Bürger. Es wird ein Fest der Toleranz und des Friedens in solch schwierigen Zeiten“, so Wook.