Maja ist am Start

Langenhagen. In einem Jahr, wo alles anders ist, wie gewohnt, müssen auch bewährte Aktionen stattfinden. Die Mobile Aufsuchende Jugendarbeit (Maja) ist wie gewohnt in den Sommerferien mit dem Spielmobil unterwegs. Was ist in diesem Jahr anders? Maja hat einen Bauwagen dabei, er ist räumlich zu eng. Es gibt keine festen Standorte, das Team ist jeden Tag flexiblel unterwegs. Es können zwar bicht alle Spielgeräte mitgebracht werden, aber alles was viel Bewegung und Action schafft, mit dem nötigen Abstand. Und ganz wichtig, jeder kann anrufen! Einfach melden, Platz ausmachen mit dem nötigen Raum, und Maja kommt ganz individuell vorbei.

Was bleibt in diesem Jahr gleich? Das Maja-Mobil rollt täglich durch Langenhagen und bringt Spiel, Spaß und Action in die Ferien. Bei Fragen oder Interesse Rückmeldungen an:

Alexander Pischel, Handy: (0162) 2 17 40 38, Facebook Maja Langenhagen .