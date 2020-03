Manipuliert

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in einen an Harkenkamp ordnungsgemäß gesichert abgestellten VW Kleintransporter, indem sie am Türschloss der Fahrertür manipulierten. Aus dem Auto wurde jedoch nichts entwendet. Schadenshöhe: etwa 400 Euro. Zeugennhinweise bitte unter der Telefonnummer (05119 109-42 17.