Manipuliert

Langenhagen. Ein Einbrecher manipulierte nach Auskunft der Polize am Montag zwischen 17 und 18 Uhr am Schloss einer geschlossenen Wohnungstür am Schildhof und gelangte hierdurch in die Wohnung der anwesenden Mieter. In der Wohnung wurde eine abgelegte Geldbörse mit entsprechendem Inhalt entwendet. Neben den persönlichen Papieren und einer EC-Karte wurden auch etwa 100 Euro Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.