Manipuliert

Langenhagen. Diebe manipulierten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, am Türschloss der Fahrertür eines Toyota Yaris, ohne offensichtlich in den Innenraum zu gelangen. Wertgegenstände wurden nicht mitgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.