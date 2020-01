Männer und kochen

Männer und kochen

Langenhagen. Welcher Mann hat Hunger, braucht Fleisch, will kochen?

Der Verein win startet ein neues Angebot, welches sich an Männer richtet, die Spaß daran haben, gemeinsam mit anderen Männern zu kochen und das Zubereitete in geselliger Runde zu essen. Auch der Austausch und das Ausprobieren von (neuen) Rezepten ist gewünscht. Ran an den Herd geht es im Quartierstreff Wiesenau am Sonnabend, 8. Februar, um 18 Uhr. Das Angebot kostet fünf Euro und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Die Veranstaltung findet im Quartiersreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 statt.