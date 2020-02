Männerkochen

Männerkochen

Langenhagen. Im Quartierstreff Wiesenau gibt es ein neues Angebot: Männerkochen. Zum zweiten Treffen der Runde, am Sonnabend, 7. März, um 18 Uhr, sind alle interessierten Männer eingeladen, gemeinsam mit anderen Männern zu kochen, zu klönen und zu essen. Ideen und Rezepte können gerne mitgebracht werden.

Die Kosten der Veranstaltung tragen die Teilnehmer selbst. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen statt.