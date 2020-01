"Katholische Reformatorinnen" am 24. Januar

Langenhagen. Im Rahmen der LieZaTreffKultur lädt die katholische Gemeinde Liebfrauen zum Vortrag und Gespräch in das Pfarrheim an der Karl-Kellner-Straße 67 ein. Am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr wird Pfarrer Hans-Günter Sorge den interessierten Gästen das hochaktuelle Thema näherbringen: Die Diskussion über die notwendigen Veränderungen in der katholischen Kirche wird traditionell von den (männlichen) Amtsträgern geleitet. Auch vor "Maria 2.0" gab und gibt es unzählige Frauen, die sich für Reformen einsetzen. Nicht selten bekamen und bekommen sie harten Widerstand bis hin zu Anfeindungen zu spüren. Über sie und ihre Erfolge berichtet der Referent in seinem Vortrag „Katholische Reformatorinnen“.