Marihuana beschlagnahmt

Langenhagen. Bei einer Personenkontrolle im Bereich der Skateranlage an der Hackethalstraße wurde ein 23-jähriger Langenhagener nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 19.30 Uhr angetroffen und kontrolliert. In seinem Rucksack wurde Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt.