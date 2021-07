Markt für Spielzeug

Langenhagen (ok). Der zweite Modelleisenbahn & Spielzeug-Markt läuft am nächsten Sonntag, 25. Juli, zwischen 10.30 und 16 Uhr in der Brandboxx an der Bayernstraße. Die rund 4.200 Quadratmeter großen Hallen werden erneut ein Ziel für viele Spielzeug-Freunde sein. Eine optimale Plattform für große Auswahl und kleine Preise. Der Eintritt liegt bei fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.