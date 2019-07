Martin Luther King

Engelbostel. In der Sommerkirchenreihe „Vorbilder“ befasst sich Holger Kiesé an diesem Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr in der Martinskirche Engelbostel mit Leben und Wirken von Martin Luther Kings junior – Originalzitate Kings, wichtige Stationen aus seinem Leben, thematische Lieder sowie auch Einspielungen von der CD des aktuellen Chormusicals prägen den Gottesdienst. Im Januar wäre MartinLuther King 90 Jahre alt geworden; – am 4. April hat sich sein Todestag zum 51. Mal gejährt. Doch seine Botschaft ist aktueller denn je.