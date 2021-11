Martinsspiel

Mellendorf. Das Martinsspiel findet am Donnerstag, 11. November, 18 Uhr, in der katholischen Kirche Mellendorf mit anschließendem kleinen Umzug um die Kirche, Martinsfeuer, Glühwein und Grillen. Fürs Martinsspiel in der Kirche gilt die 2G-Regel.