Martinsumzug in Godshorn

Godshorn. Für Montag, 11. November, um 18 Uhr lädt die Kita Zum Guten Hirten Godshorn auch in diesem Jahr wieder zu einem Martinsumzug ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Godshorner Le-Trait-Platz. Während des Umzugs durch die Godshorner Straßen sorgt der Musikverein Godshorn für die musikalische Begleitung. An der Godshorner Kirche endet der Martinsumzug und bei Glühwein, Kakao und Hot-Dogs findet dann ein gemütlicher Ausklang statt. Die Kita freut sich auf viele Kinder mit bunten Laternen.