Matjesessen

Krähenwinkel (ok). Traditionelles Matjesessen des SoVD Krähenwinkel/Kaltenweide am Dienstag, 13. November: Beginn ist um 17 Uhr. Als Alternative steht eine Käseplatte oder ein Mettwurstbrot mit zwei Spiegeleiern. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 65 39 29 31. Anschließend läuft ein Themenvortrag von DiaDem. Anmeldung zur Weihnachtsfeier am Dienstag, 11. Dezember, werden auch entgegen genommen.