Mazda gestohlen

Langenhagen. Während der Urlaubsabwesenheit des Halters vom 4. bis 24. April wurde der in einem Parkhaus am Flughafen Hannover abgestellte Mazda CX-3 in weiß mit Holzmindener Zulassung von Dieben entwendet. Der Zeitwert des gestohlenen Fahrzeugs wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.