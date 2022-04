Meditation

Langenhagen. Verschiedene Varianten der Meditation sind Inhalte dieses Workshops der VHS Langenhagen: Atemmeditationen zur Entspannung sowie Meditationen für verschiedene Lebens- und Bewusstseinsbereiche. Die Veranstaltung findet am Freitag, 29. April, von 18 bis 21.15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark statt. Sie richtet sich an Menschen, die neugierig sind, wie sie durch Meditation in ihrem Leben mehr erleben und durch die stressreduzierende Wirkung nachhaltig ihre psychische Gesundheit verbessern können. Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen Sie warme Socken und eine Decke mit. Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.