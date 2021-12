Meditative Musik

Langenhagen. Für alle, die in diesen unruhigen Zeiten bei Kerzenschein und meditativer Musik etwas zur Ruhe kommen möchten, bietet die katholische Liebfrauengemeinde Langenhagen am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr eine ökumenische Taizé-Andacht in der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 167, an. Es gelten die Infektionsschutz-Bestimmungen des Landes; in der Kirche ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.