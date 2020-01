Mehrere Birken werden gefällt

Langenhagen. Entlang des Wirtschaftsweges von der Grenzheide bis nach Hainhaus muss die Stadt mehrere abgestorbene Birken fällen lassen. Die beauftragte Firma beginnt mit den Arbeiten am Montag, 20. Januar. Die Bäume sind auf Grund der trockenen Witterung in den vergangenen zwei Jahren eingegangen und nun bruchgefährdet. Geeignete Nachpflanzungen sind geplant. Im Auftrag der Avacon Netz GmbH werden ebenfalls ab Montag, 20. Januar, im Bereich der 110 kV-Leitung in Godshorn (Höhe Spielplatzweg, Dorfgemeinschaftshaus) umfangreiche Schnittmaßnahmen und einige Baumfällungen erfolgen. Dabei wird der leitungsgefährdende Bewuchs, der sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches befindet, zu entfernt. Für die notwendigen Baumfällungen wird durch Avacon entsprechender Ersatz gepflanzt.