Mehrere Fahndungen vollstreckt

Langenhagen. Jetzt vollstreckte die Bundespolizei bei grenzpolizeilichen Kontrollen

gleich mehrere offene Fahndungsnotierungen. Ein 29-jähriger rumänischer Fluggast nach Bukarest wurde ermittelt und festgenommen.

Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. 2018 wegen unerlaubtem Besitz

von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro verurteilt,

beglich er diese nur teilweise. Durch sofortige Zahlung in Höhe von 205 Euro

(inklusive Kosten) konnte der Antritt einer neuntägigen Restersatzfreiheitsstrafe

abgewendet werden. Eine 34-jährige Deutsche aus Adana kommend wendete am

eine 91-tägige Restersatzfreiheitsstrafe (ursprünglich 100 Tage)

abwenden. 2017 wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe

in Höhe von 1.000 Euro verurteilt, beglich sie diese ebenfalls nur ansatzweise

und missachtete auch im weiteren Verlauf die ergangene Ladung zum Haftantritt.

Vor Ort erfolgte die haftbefreiende Zahlung in Höhe von 910 Euro, demnächst

erwartet die Betroffene einen weiteren justiziellen Kostenbescheid in Höhe von

217 Euro. Es erfolgte die Verhaftung eines 29-jährigen Deutschen

bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Hurghada. 2018

wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Geldstrafe in Höhe von

2.100 Euro verurteilt, stellte der Betroffene die anfänglichen

Teilratenzahlungen ein. Danach missachtete er auch die ergangene Ladung zum

fälligen Strafantritt. Am Flughafen wurde der haftbefreiende Geldbetrag in Höhe

von 1.950 Euro aufgebracht und verhinderte einen 65-täglichen Aufenthalt

in einer Justizvollzugsanstalt. Weitere justizielle Verfahrenskosten in Höhe von

735,71 EUR sind noch zu begleichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte in allen Fällen die Weiterreise gestattet werden.