Meinungsaustausch

Langenhagen. Welche Perspektiven hat Europa in Zeiten von Brexit, Klimawandel und Fluchtbewegungen? Beide großen Kirchen haben sich der Initiative „Niedersachsen für Europa“ angeschlossen und fordern die Menschen auf, an der Europawahl teilzunehmen. Der LieZaTreff greift das Thema auf und lädt am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr zu einem Meinungsaustausch zur Europawahl in das Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67 ein. Alle Europainteressierten sind herzlich eingeladen.