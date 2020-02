Meisterschaft für Minis

Engelbostel. Die Tischtennis-Abteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg richtet die Mini-Meisterschaft aus, diese breitensportliche Aktion findet in ganz Deutschland statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren. Das Turnier beginnt am Freitag, 14. Februar, um 17.30 Uhr in der Sporthalle der Engelbosteler Grundschule, Klusmoor 4. Es spielt keine Rolle, ob die Teilnehmer bereits Mitglied in einem Sportverein sind oder nicht. Sie dürfen nur bislang noch nicht bei offiziellen Punktspielen mitgemacht haben. Die Teilnahme ist kostenfrei.