Gottesdienst Anders in Godshorn am 8. September

Godshorn. Am Sonntag, 8. September, um 18 Uhr wird im Gottesdienst Anders in der Godshorner Kirche die Frage gestellt „Mensch, wo schläfst du?“ Schon der 32. Kirchentag 2009 beschäftigte sich mit diesem Thema. Angeblich soll der Kirchenschlaf besonders gesund sein. Wer hat es nicht schon einmal erlebt, diesen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, in dem sich die Stimme des Predigers immer weiter entfernt und sich in die Träume einwebt. Ein plötzliches Muskelzucken reißt einen wieder aus dem Schlaf. Schlafen in der Kirche: In diesem Gottesdienst kann das mal richtig genossen werden. Das Gottesdienstteam unter der Leitung von Pastor Falk Wook hat diesen Gottesdienst vorbereitet, der vom Team conTAKT unter der Leitung von Jürgen Negelmann musikalisch begleitet wird.