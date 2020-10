Menschen in globalen Lieferketten

Diskussion im VHS-Treffpunkt

Langenhagen. Die gegenwärtige Diskussion über das im Bundestag diskutierte "Lieferkettengesetz“ hat viele Menschen zum Nachdenken über Produktionsbedingungen und internationale Warenströme gebracht. Am 27.Oktober ab 19 Uhr im vhs-Treffpunkt lädt die Volkshochschule Langenhagen ein, gemeinsam mit Julian Cordes vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen darüber zu diskutieren, was Verbraucherinnen und Verbraucher dazu beitragen können und was sich in Politik und Wirtschaft ändern muss, damit es zu einem fairen Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten kommt. Der Vortragsabend mit Diskussion ist kostenfrei. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-langenhagen.de oder persönlich mit vorheriger Terminvereinbarung (0511.7307 9710).