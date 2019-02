Vortrag am Dienstag, 12. Februar, ab 18.30 Uhr im Margeritenhof

Kaltenweide. Die Begleitung von Menschen mit Demenz führt Betreuende immer wieder an Grenzen. Herausforderndes Verhalten wie Unruhe, Bewegungsdrang, Abwehr, Aggressivität und Misstrauen, aber auch Antriebsarmut, Interesselosigkeit oder Angstzuständekönnen zu Unsicherheiten im Umgang miteinander und zu Konflikten führen. In dieser Veranstaltung werden Informationen zum Krankheitsbild Demenz und Einblicke in das veränderte Erleben von Betroffenen gegeben. Es werden hilfreiche Sicht- undVorgehensweisen zur Kontaktaufnahme und zum Umgang mit Erkrankten besprochen sowie Handlungsempfehlungen für schwierige Situationen aufgezeigt. Auf individuelle Fragen wirdselbstverständlich eingegangen. Bei Bedarf können auch mögliche Entlastungsangebote, Grenzen der häuslichen Versorgung und alternative Betreuungsformen erörtert werden. Termin ist am Dienstag, 12. Februar, ab 18.30 Uhr im Margeritenhof.