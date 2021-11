Messer gezückt

Langenhagen (ok). Sie zückten ein Obstmesser und bedrohten ihr Opfer damit. Drei Männer versuchten nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr einer 43-Jährigen am Sollingweg/Ecke Söseweg die Handtasche zu klauen. Die Frau begann laut zu schreien und machte Abwehrbewegungen, die Täter nahmen Reißaus. Beschreibung: südosteuropäisch, etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß. Zwei der Täter seien schlank gewesen, einer von kräftiger Statur. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.