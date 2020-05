MGH erweitert seine Angebote

Langenhagen. Das MGH Langenhagen ist weiterhin für die Menschen in Langenhagen und Umgebung da. Die Angebote sind umgestellt worden:

Vormittags telefonieren die Gastgeberinnen mit Menschen, die angerufen werden möchten. Bitte bei uns im MGH melden und Bescheid geben. Auf der Homepage stehen zum Anschauen und Lesen: Geschichten, Rezepte; Rätsel. Außerdem gibt es die Bücherschränke für Erwachsene und Kinder, hier können Bücher und Spiele mitgenommen werden. Darüber hinaus Second hand und selbstgemachte Marmelade. Demnächst wird montags nachmittags Gymnastik per Video angeboten.

Weitere Informationen gibt es unter (0511) 72 11 35 oder auf der Homepagewww.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de oder auf facebook.