"MGH ist für Euch da"

Langenhagen. Das MGH Langenhagen ist weiterhin für die Menschen in Langenhagen und Umgebung da. Die Angebote sind umgestellt, deshalb hier gleich die Möglichkeiten, was derzeit geht: Telefonieren für Fragen und Wünsche, auf der Homepage Geschichten, Rezepte; Rätsel. Außerdem unsere soziale Bücherschränke für Erwachsene und Kinder, hier können Bücher und Spiele mitgenommen werden, Second hand und selbstgemachte Marmelade. Voraussichtlich ab Mai montags nachmittags Gymnastik per Video.

Für mögliche Fragen und Informationen bitte anrufen: (0511) 72 11 35 oder auf der Homepage www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de oder auf facebook.