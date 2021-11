MGH-Jubiläum

Langenhagen. Das Jubiläum des MGH – 35Jahre Verein in Langenhagen, findet am Sonnabend, 27. November, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr ohne Gäste statt. Die Online-Ausstellung kann über die Homepage angeschaut werden. Sie wird außerdem bis Weihnachten in den Räumen zu besichtigen sein. Interessierte können sich gerne ans Mehr-Generationen-Haus Langenhagen, Konrad- Adenauer- Straße 15 d, 30853 Langenhagen wenden. Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 72 11 35, oder auf der homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de.