MGH online

Langenhagen (ok). Das MGH geht online: Aktuell läuft die Hausaufgabenbetreuung und Hilfe für schulische Angelegenheiten immer zwischen 9 und 13 Uhr über die Plattform Zoom. In zwei Räumen können die Schüler in Ruhe arbeiten. Dafür ist eine Anmeldung per Telefon oder per E-Mail möglich (0511/72 11 35 und mehrgenerationenhaus-langenhagen@t-online.de) Jeden Montag und Dienstag wird Mittagessen to go und täglich Kinderbetreuung angeboten. Es ist auch möglich, im Second-Hand-Shop zu stöbern und die Bücherschränke sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder zu nutzen. Angeboten werden Dienstleistungen und Hilfen sowie die Erledigung von Einkäufen.