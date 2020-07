MGH-Seniorengruppe macht Sommerpause

Langenhagen. Die MGH-Seniorengruppe trifft sich am Donnerstag, 13. August, wieder in den Räumen des Mehrgenerationenhauses an der Konrad-Adenauer-Straße um 14.30 Uhr. Derzeit macht die Gruppe Pause. Das MGH ist in den Ferien geöffnet, welche Angebote stattfinden, kann der Presse entnommen werden oder persönlich im MGH. Rückfragen und telefonische Anfragen gerne unter Telefon (05 11) 72 11 35, Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr.