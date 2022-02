MGH-Termine

Langenhagen (ok). Im März laufen wieder einige Veranstaltungen im Mehrgenerationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße.So wird am Donnerstag, 3. März, von 18 bis 20 Uhr Bingo gespielt, Sonntagscafé ist am 6. März zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. Das Sonnencafé läuft an den Mittwochen, 9. und 23. März, jeweils zwischen 14.30 und 16.30 Uhr.