Miese Masche

Langenhagen (ok). Miese Betrugsmasche in mehreren größeren Städten in Zeiten des Corona-Virus. Betrüger rufen gerade ältere Mitbürger an und behaupten dreist, dass sie sich mit dem Corona-Virus infiziert hätten und Geld für teure Medikamente bräuchten. Die Summe solle von einem Boten an der Wohnabschrift abgeholt werden. Achtung: Niemals Geld und Wertsachen an Unbekannte geben und misstrauisch sein, wenn sich der Anrufer nicht mit Namen meldet.