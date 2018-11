Migrationspakt

Langenhagen. Am Sonnabend, 1. Dezember präsentiert sich die Offene Gesellschaft Langenhagen in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz Langenhagen. Hintergrund dieser spontanen Aktion: Die Offene Gesellschaft will damit die Diskussionen zum Thema Migrationspakt erläutern und versachlichen.