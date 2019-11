Milch und Frontalhirn

Langenhagen (ok). Gleich zwei interessante Gesundheitsvorträge laufen am Sonnabend, 7. Dezember, in der Begegnungsstätte Brinker Park im Fuhrenkamp. Um 15 Uhr lautet das Thema "Milch – der geheime Krankmacher". Ärztin Gabriele Pietruska spricht über neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Um 17 Uhr geht es dann um unser Frontalhirn, seine Bedeutung, und wie es geschützt werden kann. Der Eintritt zu beiden Vorträgen ist frei.