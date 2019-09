Markus Maria Profitlich kommt in den Theatersaal

Langenhagen. Zum Mimuse-Warm-up kommt Markus Maria Profitlich mit seiner „Schwer-Verrückt-Tour“ am Sonnabend, 21. September, um 20 Uhr in den Theatersaal.Wir leben in einer verrückten Welt. Einer Welt, in der man ohne Hochschulstudium kein Busticket mehr ziehen kann, während anderswo per Twitter Politik gemacht wird. Beziehungsgespräche ohne Therapeut sind undenkbar, aber wenn der Kreislauf Probleme bereitet, befragen wir lieber eine App als den Arzt. Kein Wunder also, dass die Menschen sich immer häufiger fragen: Leben wir eigentlich in einer gigantischen Irrenanstalt und wenn ja, wann kommen die Medikamente? Vollblutkomiker Markus Maria Profitlich präsentiert in seinem brandneuen Soloprogramm die wirksamste Glückspille der Welt: Sich selbst. Zwei Stunden hochkonzentrierter Balsam für die Seele – garantiert rezeptfrei!Restkarten gibt es noch in der HAZ-/NP-/Echo-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 oder jeder anderen bekannten Vorverkaufsstelle.