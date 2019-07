Miniaturwunderland

Langenhagen. Beim Ferienprogramm der Stadt Langenhagen lädt die hannoversche Firma Kibar zu einer Tour ins Miniaturwunderland Hamburg ein. Die Tour findet am Sonnabend 3. August, statt. Treff ist um 9 Uhr am Langenhagen Bahnhof. Mit dem Zug geht es nach Hamburg. Immobilien quasi en miniature sind im Miniaturwunderland zu bestaunen. „ passend also zu unserer Firma“ so ein Firmensprecher. Nach einem kurzen Besuch im Hafen geht es wieder zurück nach Langenhagen, wo gegen 21.15 Uhr die Rückankunft sein wird. Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene 19 Euro und für Kinder neun Euro inklusive Eintritt ins Miniaturwunderland. Nähere Infos im Ferienprogramm der Stadt Langenhagen (Seite 71). Anmeldungen bis zum 1. August unter der Telefonnummer (0511) /8 98 30 00 13 oder thomas.katz@kibar-immobilien.de.