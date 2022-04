Minigolf

Langenhagen (ok). Die Touristikabteilung des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) lädt ihre Mitglieder für Mai zum Minigolfspielen ein. Treffen ist am Freitag, 6.Mai, um 17 Uhr auf der Minigolfanlage am Silbersee. Anschließend klingt der Tag im Clublokal "Elektra" aus. Die Clubabende im April und Mai finden nicht statt.