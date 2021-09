Missachtet

Langenhagen. Der Fahrer eines Skoda Octavia missachtete nach Auskunft der Polizei am Mittwoch um 21.17 Uhr an der Kreuzung Evershorster Straße die Vorfahrt des bevorrechtigten Autos. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford Fusion. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die drei Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Schadenshöhe etwa 5.000 Euro.