Mission beginnt

Krähenwinkel (ok). Es ist das erste Spiel der Mission Klassenerhalt unter dem neuen Coach Bernd Krajewski. Vier Punkte Rückstand hat Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide auf das rettende Ufer, am Sonntag ab 15 Uhr ist der Tabellenletzte SV Brigitta Elwerath Steimbke zu Gast am Waldsee. Unter Interimstrainer Alexander Dosch waren die Krähen zuvor vier Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. Bis zum Saisonfinale sind es noch zwölf Spiele.