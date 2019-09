Misslungen

Godshorn (elr). Zwischen Sonnabend, 20 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, versuchte ein Dieb am Lohkamp in Godshorn einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot (Baujahr 2008) kurzzuschließen. Offensichtlich misslang dieser Versuch, denn das Fahrzeug wurde nicht bewegt. Eine Schadenshöhe konnte nach Auskunft der Polizei nicht genannt werden. Zeugenhinweise bitte an (0511) 109-42 17.