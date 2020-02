Misslungen

Langenhagen. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei zwischen Mittwoch und Sonnabend gewaltsam in das Innere eines VW Tiguan am Böhmeweg ein und versuchten diesen kurzzuschließen. Das misslang, es blieb beim Versuch. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.