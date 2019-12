Misteln liegen bereit

Stadt schneidet Zweige aus stark befallenen Ahornbäume heraus

Langenhagen. Einige Ahornbäume in der Clara-Schumann-Straße sind stark durch die weißbeerige Mistel befallen. Um diese Bäume zu erhalten, schneidet die Stadt Langenhagen die Misteln am Dienstag, 10. Dezember, raus. Die Stadtbeschäftigten lassen die Zweige anschließend an der Straße liegen. Wer Interesse hat, kann sich welche als Advents- und Weihnachtsschmuck abholen.Misteln sind immergrüne Gewächse, die als Halbschmarotzer auf Bäumen leben und ihnen Wasser und Nährstoffe entziehen. Verschiedene Vogelarten ernähren sich von den weißen Beeren und sorgen durch das Verteilen der klebrigen Samen für das Ausbreiten der Mistelbestände. Entgegen der weitverbreiteten Meinung sind Misteln nicht geschützt. Es existieren jedoch zahlreiche Legenden und Mythen über diese geheimnisvolle Pflanze. So wurden der Mistel verschiedene Fähigkeiten nachgesagt und sie galt als heilig. Im Mittelalter gehörte sie zu den wichtigsten Heilmitteln.Für die befallenen Bäume können die Misteln zu einer Gefahr werden. Ist der Befall zu stark, kommt es zum Absterben von einzelnen Ästen oder des gesamten Baumes. So auch an den Ahornbäumen in der Clara-Schumann-Straße. Da die Ahornbäume aber noch lange erhalten bleiben sollen, werden die Misteln nun aus diesen Bäumen herausgeschnitten.