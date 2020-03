Mit 2,26 Promille

Godshorn. Eine 21-Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an der Hermannsburger Straße mit 2,26 Promille am Steuer ihres Autos erwischt worden. Weiterhin liegen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor. Blutproben wurden entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.